Міноборони розробило і передало до парламенту пропозиції змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановлення на військовий облік жінок.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект, яким передбачено зробити добровільним військовий облік для жінок.

Про це повідомила народний депутат Роксолана Підласа.

"Комітет нацбезпеки і оборони схвалив (в 1 читанні) законопроект, що робить військовий облік для жінок добровільним. Сподіваюся на швидке голосування в залі", - написала Підласа. Відео дня

Військовий облік жінок в Україні: що відомо

Міноборони 11 жовтня 2021 року схвалило наказ №313 "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних".

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших. Наказ поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

22 січня 2022 року Міноборони розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок. Зокрема, у новому наказі визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановки на військовий облік.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановлення на військовий облік жінок.

Як заявляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Маляр повідомила, що при цьому у ЗСУ залишається потреба у фахівцях з медицини, радіотехніки, харчових технологій.

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