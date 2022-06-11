Британців Ейдена Есліна і Шона Піннера, а також марокканця Саудуна Брагіма схопили в полон під час бою за Маріуполь.

Управління ООН з прав людини засудило смертний вирок, винесений трьом іноземним добровольцям в Україні так званим "судом" самопроголошеної "Донецької Народної Республіки".

Про це повідомляють у прес-службі ООН.

"Такі судові процеси над військовополоненими рівносильні воєнному злочину, - заявила речниця УВКПЛ Равіна Шамдасані. - УВКПЛ стурбоване тим, що так званий "верховний суд" самопроголошеної "днр" засудив трьох військовослужбовців до смерті. За словами українського командування, ці люди входили до складу ЗСУ, і якщо це так, то вони не повинні розглядатися як найманці".

Своєю чергою речник генсека ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що ця організація завжди виступала й виступатиме проти смертної кари за будь-яких обставин.

"Ми закликаємо, щоб комбатантам, котрі були затримані, надали міжнародний захист, і щоб з ними поводилися відповідно до Женевських конвенцій", - додав він.

Трьох чоловіків – британців Ейдена Есліна і Шона Піннера, а також марокканця Саудуна Брагіма схопили в полон під час бою за місто Маріуполь. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляв УНІАН, так званий "Верховний суд" незаконного збройного угруповання "ДНР", підконтрольного Кремлю, засудив трьох полонених іноземців, які воювали у складі ЗСУ, до смертної кари.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що полонені іноземці користуються правами військовополонених, бо підписали контракти із ЗСУ.

Згодом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що подібні кроки є небезпечним сигналом, що "Росія так діє у відношенні до будь-яких громадян будь-якої держави".

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