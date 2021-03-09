У СБУ кажуть, що викликали Порошенка через Апарат парламенту.

Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань спростував інформацію про його виклик на допит до Служби безпеки України.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

"Вкидання інформаційного фейку про начебто виклик Петра Порошенка на допит до СБУ є спробою влади відволікти увагу українців від широкомасштабної корупції в Офісі президента і ескалації на фронті", - зазначив адвокат Порошенка.

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Він звернувся до СБУ з вимогою спростувати інформацію про виклик Порошенка.

Що кажуть у СБУ

У спецслужбі кажуть, що Порошенка, як і народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, викликали однаковим способом – повістки надіслали до апарату Верховної Ради. Про це повідомляє УП.

Раніше сьогодні на допиті в СБУ побував Медведчук. Питання слідчих стосувалися, в тому числі й фактів, які фігурують у так званих "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені у ЗМІ.

Санкції проти Медведчука і деталі справи

19 лютого Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, вона передбачила застування санкцій до Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції були накладені на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

25 лютого видання Цензор.нет оприлюднило аудіозапис розмови двох людей, голосами схожих на Медведчука і Суркова, які обговорювали постачання електроенергії до захопленого Криму та обмін полоненими на Донбасі. За даними видання, розмова датована 2014 роком.

26 лютого голова СБУ Іван Баканов заявив, що СБУ проведе експертизи оприлюднених ЗМІ аудіозаписів нібито розмови Медведчука та Суркова. За його словами, оприлюднені аудіозаписи розмов осіб, яких ЗМІ ідентифікували, як Медведчука та Суркова, включено до кримінального провадження.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

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Автор: УНІАН