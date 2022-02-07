Німеччина збирається передати Україні 5 тисяч шоломів.
Про таку допомогу повідомив у своєму Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
"Надійшов офіційний лист про готовність Німеччини передати 5 000 шоломів Україні, оголосила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт", – повідомив Резніков.
Також міністр додав, що сподівається на розблокування закупок через Агенство НАТО з питань закупівель та на позитивне рішення з приводу інших запитів України.
Раніше Олексій Резніков заявив, що Україна поки не отримала офіційного письмового підтвердження надання Німеччиною 5 тис. шоломів у рамках оборонної допомоги.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що Україна звернулася з проханням надіслати каски, і влада його країни на це відреагувала.
Варто зазначити, що восени 2021 року Росія загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових і техніки. Україна та низка її західних партнерів заговорили про те, що РФ може наважитися на вторгнення.
У січні поточного року Шольц сказав, що влада Німеччини не планує постачати зброю Україні, але буде намагатися дипломатичним шляхом запобігти можливому вторгненню Росії.