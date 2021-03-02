Загалом Україна у 2021 році може отримати від США на підтримку галузі оборони 275 млн доларів.

Сполучені Штати Америки мають намір виділити Україні ще 150 млн доларів за умови втілення реформ у сфері безпеки та оборони.

Про це йдеться в заяві на сайті Пентагону.

Зокрема, 1 березня в Пентагоні заявили про виділення Україні 125 млн доларів у межах "Ініціативи підтримки України у сфері безпеки". Водночас, у рамках цієї ініціативи передбачено виділення ще 150 млн доларів, але за умови впровадження реформ.

Комплексна допомога у межах "Ініціативи підтримки України у сфері безпеки" передбачає передачу українській стороні двох додаткових патрульних катерів Mark VI з метою посилення потенціалу України з патрулювання та оборони її територіальних вод. Загалом США зобов'язалися передати Україні 8 таких патрульних катерів.

"Комплексна допомога також передбачає засоби для посилення летальності, командування та управління, ситуативної обізнаності сил України завдяки наданню додаткових протиартилерійських радарів та тактичного устаткування; подальшу підтримку супутниковими спостереженнями та аналітичними даними, а також устаткування на підтримку лікування військових та процедур евакуації у бойових умовах", - йдеться в заяві.

Крім того, ще 150 мільйонів доларів для підтримки України, передбачених у бюджеті на 2021 фіскальний рік, будуть надані, коли Департамент оборони США у взаємодії з Державним департаментом підтвердять, що Україна цього року має істотний прогрес у втіленні ключових реформ у галузі оборони, як цього вимагає закон про оборонний бюджет США.

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У Пентагоні заохочують Україну й надалі впроваджувати реформи для зміцнення цивільного контролю над армією і сприяння посиленню прозорості і підзвітності в оборонній промисловості та закупівлях, а також модернізувати її сектор оборони у інших ключових напрямах відповідно до принципів і стандартів НАТО.

Окремо сказано, що США з 2014 року зобов'язалися виділити Україні понад 2 млрд доларів на безпекову допомогу і зберігають налаштованість допомагати Україні у процесі втілення реформ для реалізації її євроатлантичних прагнень.

Безпекова допомога Україні від США

Департамент оборони Сполучених Штатів Америки виділяє Україні допомогу на безпекову сферу в розмірі 125 млн доларів у рамках Ініціативи підтримки України у сфері безпеки.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що кошти будуть виділені на підготовку українських військових, надання обладнання та консультативну підтримку з метою сприяння Збройним силам України охороняти "територіальну цілісність країни, її кордони та покращити сумісність з НАТО".

Загалом оборонним бюджетом США на 2021 рік передбачено надання Україні допомоги у розмірі 250 млн доларів.

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Автор: Віталій Саєнко