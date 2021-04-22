Нардеп Шевченко сказав, що його помітили, коли він на противагу занесеному до парламентської зали прапору білоруської опозиції приніс державний прапор цієї країни.

Народний депутат України Євген Шевченко заявляє, що у разі виключення його з фракції "Слуга народу", він буде створювати свій політичний проект.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Відповідаючи на питання яким чином він зустрівся з Олександром Лукашенком, який вважає себе президентом Білорусі, Шевченко сказав, що його помітили, коли він на противагу занесеному до парламентської зали прапору білоруської опозиції приніс державний прапор цієї країни.

"Був помічений Олександром Григоровичем (мова йде про Лукашенка - УНІАН) - він довго до мене придивлявся, а потім він мене запросив до себе",- розповів Шевченко.

Він також сказав, що коли "я бачу, що фракція повела президента (мова йде про Володимира Зеленського - УНІАН) не туди, а я йшов з президентом і завжди його підтримував і мене не чують, я не можу достукатися до президента і він мене не приймає, а мене приймає президент іншої країни, то це проблема не моя, напевно, а проблема керівництва фракції чому так трапляється".

Шевченко сказав, що сьогодні на фракції "СН" були обговорення "з приводу мене і, я розумію, тепер будуть голосування письмові, будуть роздані анкети і подивимося які будуть результати".

"Я очікую, що мене з фракції виженуть і я за це подякую свою фракцію і піду у свій відкритий політичний шлях і буду створювати свій політичний проект новий",- додав він.

При цьому сказав, що якщо не виключать, то "поїду далі по президентах інших країн".

Зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком в Білорусі.

При цьому Україна не визнає легітимність перебування Лукашенка на посаді президента РБ, з урахуванням ходу виборчої кампанії в Білорусі і жорстокого придушення протестів проти результатів президентських виборів 2020 року.

Після президентських виборів режим Лукашенка неодноразово робив недружні заяви на адресу України, звинувачуючи її у втручанні у внутрішні справи Білорусі.

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Автор: Надя Пришляк