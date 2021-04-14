Соціологи провели опитування серед мешканців одномандатного виборчого округу №87 щодо рівня довіри до глави держави, місцевих очільників та нардепів, що балотувалися на довиборах.

Дослідження проводила соціологічна група «Рейтинг» протягом 8-13 квітня 2021 року.

Читайте такожУ "За майбутнє" прокоментували рішення судів щодо результатів виборів у 87-му окрузіТак, серед опитаних мешканців округу №87 Володимиру Зеленському довіряють 35%, не довіряють – 57%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 68%.

Опитування показало, що Івано-Франківській обласній раді довіряють 43%, не довіряють – 24%, не змогли оцінити – 33% (14% – не знають, 19% – вагалися). Голові обласної державної адміністрації А.Бойчуку довіряють – 14%, не довіряють – 20%, не знають його – 60%.

Серед депутатів, що балотувалися на довиборах у скандальному окрузі №87, Олександру Шевченку довіряють – 55% опитаних, не довіряють – 35%. Руслану Кошулинському довіряють – 40%, не довіряють – 42%. Василю Вірастюку довіряють – 30%, не довіряють – 56%, Марусі Звіробій-Біленькій довіряють – 20%, не довіряють – 48%, не знають її – 23%.

Крім того, у динаміці за місяць зріс рівень недовіри до В.Вірастюка, Р.Кошулинського та М.Звіробій.

Вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зіновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області. На місцевих виборах 25 жовтня Андрійовича обрали на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Нові вибори у 87-му окрузі відбулися 28 березня.

31 березня у Центрвиборчкомі заявили, що діяльність окружної виборчої комісії заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК.

Згодом на двох дільницях округу вибори визнали недійсними.

У Надвірній під час перерахунку голосів недорахувалися сотні бюлетенів на користь Олександра Шевченка.

4 квітня в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) завершили підрахунок голосів. Переможцем з мінімальним відривом визнали Василя Вірастюка. "Вірастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Розрив менш як 750 голосів. "Клони" Шевченка взяли 499 голосів", - йдеться у повідомленні. При цьому, результати виборів на 5 дільницях скасували. Зникли близько 500 бюлетенів. Згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка.

12 квітня Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним підсумковий протокол ОВК щодо результатів голосування на довиборах до Верховної Ради на 87-виборчому окрузі.

Раніше суд першої інстанції також оголосив незаконними всі рішення ОВК про визнання недійсним голосування на 5 дільницях. Суди ще тривають.

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Автор: Іван Бойко