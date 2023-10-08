У Варшаві заперечують наявність дипломатичного конфлікту з Києвом.

Між Україною та Польщею немає жодного дипломатичного конфлікту, контакти щодо проблемних питань тривають. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі Polsat News.

Він підкреслив, що інтереси Польщі для нього на першому місці, тому попри тиск з боку Києва він вирішив зробити заяву про падіння української ракети в містечку Пшеводув, тому що "поляки заслуговують на правду". Так само було і випадку із зерном, запевняє Дуда.

"Зерно з України прийшло до Польщі, заполонило наш ринок, завдало шкоди інтересам польських фермерів, це треба було рішуче зупинити, і ми просто це зробили", – каже він.

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Польский президент запевнив, що діалог між Польщею та Україною триває.

"Абсолютно ніякої зупинки не було. Дипломатичного конфлікту немає", – наголосив Дуда і зазначив, що польські збройові компанії продовжують виконувати контракти на автомобілі Rosomak і САУ Krab, системи Piorun і карабіни Grot для України.

Дуда також наголосив, що коли потрібно, спілкується з Володимиром Зеленським.

Зернова суперечка із Польщею – останні новини

Як писав УНІАН, польська сторона вважає недостатнім рішення України про призупинення позову до Світової організації торгівлі щодо польської заборони на українське зерно. Варшава вимагає остаточного відкликання скарги, а не призупинки провадження.

У відповідь заступник міністра економіки України Тарас Качка заявив, що Київ продовжує шукати політичне рішення зернового конфлікту з Польщею. За його словами, скарга в СОТ втратить свій сенс після того як польська влада скасує свою національну заборону на українське зерно.

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