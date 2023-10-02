Дипломат вважає, що кожна країна сама вирішує, приїжджати чи ні.

Посол України в Польщі Василь Зварич розповів, що представників країни запрошували на форум оборонних індустрій в Києві, але ніхто з них не приїхав.

Він упевнений, що питання необхідно адресувати полякам, так як країна була однією з перших, кого запросили на захід, повідомив Зварич в інтерв'ю каналу TVN 24.

"Ми запросили всіх з наших дружніх країн, в тому числі компанії оборонної промисловості. Польща була однією з перших, хто отримав це запрошення, тому ми чекали участі польської сторони", - розповів посол.

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Дипломат вважає, що кожна країна сама вирішує, приїжджати чи ні.

"Ми відправимо запрошення, а держава вже вирішить, приймати це запрошення чи ні, виходячи з власних інтересів. Тому ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну у відсутності Польщі", - додав він.

Форум оборонних індустрій у Києві - деталі

29 вересня владі вдалося зібрати у Києві представників одразу 252 компаній-виробників зброї з 30 країн світу. Перший Форум оборонних індустрій познайомив іноземних та українських виробників озброєння. Частина з них вже домовилася працювати разом на території України і обмінюватися технологіями.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Африці зацікавлені в розміщення виробництва українського озброєння. За його словами, після війни у світі буде дуже високий попит на зброю, виготовлену в Україні.

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