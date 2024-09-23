24 серпня з України втік Артем Дмитрук, кілька днів тому його шляхом пішов Андрій Одарченко.

Слідом за Артемом Дмитруком з України успішно втік ще один народний депутат, підозрюваний у злочинній діяльності. Цього разу це був член фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, якому закидають спробу підкупити керівництво Міністерства відновлення.

Як стало відомо з онлайн-трансляції засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), на якому розглядалася справа Одарченка, нардеп втік до Румунії.

За словами представниці прокурори, 17 вересня Одарченко попросив свого водія висадити його в центрі Києва, віддав тому свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку. Одарченко запевнив водія, що самостійно дістанеться будівлі Верховної Ради, і більше водій не бачив свого шефа і вже не міг із ним зв’язатися.

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"За наявною в органах досудового розслідування… інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пункту пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі", – заявила представниця прокуратури під час засідання ВАКС.

Вона додала, що спікер Верховної Ради не оформлював закордонних відряджень для Одарченка.

Справа нардепа Одарченка

Як писав УНІАН, у листопаді 2023 року Спецалізована антикорупційна прокуратура повідомила Одарченку про підозру у спробі підкупити біткоїнами керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Найєма.

Вищий антикорупційний суд розглянув справу та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень. Одарченко скористався можливістю вийти під заставу, але заперечував звинувачення у хабарництві.

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