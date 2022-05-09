Глава британського уряду зазначив, що українці продемонстрували всьому світу, що ніщо не може подолати народ, який вирішив бути вільним.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив упевненість в тому, що Україна переможе у війні з Росією.

Про це британський прем'єр-міністр сказав у зверненні з нагоди перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Джонсон висловив підтримку українцям, які хоробро протистоять військовій російській агресії і ні про що не просять "крім миру і свободи на своїй землі".

"Я ніколи не був так впевнений, що Україна переможе. Україна буде вільна, і суверенна Україна воскресне знову", – сказав Джонсон.

Британський прем'єр звернув увагу, що Україна вже 75-й день протистоїть агресії Росії. Зокрема, як зазначив Джонсон, українці відбили напад на Київ і зруйнували план президента РФ Володимира Путіна.

Глава британського уряду зазначив, що українці продемонстрували всьому світу, що ніщо не може подолати народ, який вирішив бути вільним.

Джонсон запевнив, що Британія стоятиме пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно. Він нагадав, що Великобританія допомагає Україні, надаючи зброю. І після війни, за словами Джонсона, Британія допоможе відбудувати Україну і захиститися від ймовірних агресій у майбутньому.

Напередодні Борис Джонсон у своєму привітанні до Дня Перемоги в Європі також згадав війну Росії проти України і пообіцяв підтримувати українців.

"У День Перемоги в Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про загиблих або постраждалих в результаті протиправного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внесок різних поколінь заради миру і свободи в Європі", - сказав британський прем'єр.

Вас також можуть зацікавити новини: