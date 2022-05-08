Обидва політики заявили, що допоможуть Україні захистити свою свободу і демократичні цінності.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у своєму привітанні до Дня перемоги в Європі згадав війну Росії проти України і пообіцяв підтримувати українців.

Відеозвернення Джонсон опублікував у Twitter.

"У День перемоги в Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про загиблих або постраждалих в результаті протиправного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внесок різних поколінь заради миру і свободи в Європі", - сказав британський прем'єр.

Крім цього, сьогодні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що війна РФ проти України поставила хрест на ідеї спільного європейського дому, озвучену ще президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

Таку заяву Штайнмаєр зробив під час виступу на федеральному Конгресі німецьких профспілок DGB, повідомляє Radio Rur.

"Сьогодні, 8 травня, мрія про спільний європейський дім провалилася. Її місце зайняв кошмар. Нинішнє 8 травня - день війни", - заявив він.

Штайнмаєр також підкреслив необхідність захисту демократії: "Ми були занадто впевнені, що мир, свобода, процвітання – це само собою зрозуміле. Але ця війна жорстоко дає зрозуміти нам, що ми повинні захищати нашу демократію — всередині і зовні!".

"Напад на Україну - це також напад на ідею ліберальної демократії і цінності, на яких вона ґрунтується: свобода, рівність, повага прав людини і людської гідності", - додав німецький президент.

Також він назвав "підступним і цинічним зловживанням історією" спроби Путіна провести паралель між перемогою над Третім рейхом в 1945 році і нинішньою агресією проти України.

Нагадаємо, що нещодавно у відносинах Києва і Берліна виникла напруга через відмову Києва у візиті Штайнмаєра через його багаторічні тісні відносини з Росією.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Штайнмайер провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої запевнив у повній підтримці Німеччиною України. За словами прес-секретаря Штайнмаєра, всі непорозуміння вирішені і Зеленський запросив німецького президента в Україну.

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