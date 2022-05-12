Олександр Стародубцев, який займав вказану посаду раніше, продовжить працювати в команді НАЗК на посаді заступника керівника апарату.

Екс-очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника призначено заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, сьогодні, 12 травня, голова агентства Олександр Новіков призначив Ситника своїм заступником.

У НАЗК він відповідатиме за такі напрями: координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Ситник також виконуватиме обов’язки голови в разі відсутності Новікова.

Нагадаємо, у 2015 році Ситник за результатами конкурсу був призначений на посаду голови НАБУ та обіймав цю посаду до 2022 року.

Олександр Стародубцев, який раніше займав посаду заступника голови Нацагентства з питань запобігання корупції, продовжить працювати в команді НАЗК на посаді заступника керівника апарату. Серед його повноважень залишаться координація HR-напрямку, ІТ та просвітницької роботи.

Вас також можуть зацікавити новини: