Голова військової адміністрації Кривого Рогу здивував журналістку Тетяну Чорновол.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу, колишній депутат від "Партії Регіонів" Олександр Вілкул вважає, що найголовніше для України - "армія, мова, віра". На його думку, Україна мала піти цим шляхом ще 20 років тому, тоді у РФ не було б ідеологічної підстави лізти з війною та насаджувати "русский мир".

Про це повідомила журналістка Тетяна Чорновол у себе в Facebook.

"Ти знаєш, Таню, - відкрився мені Вілкул, - коли це почалося, я дзвонив друзям і говорив одне: бандерівці мали рацію....Таки "армія, мова, віра" - це найважливіше. Якби ми пішли цим шляхом 20 років тому, то у рашки не було б ідеологічної підстави лізти в Україну...

Хто б міг уявити, що такі політичні вороги як ми, колись будемо разом говорити на світоглядні теми душа-в-душу. А ще пліч-о-пліч планували полювання на танки... Не могли розлучитися, години три, до ночі все говорили і планували. А як інакше, якщо Вілкул відіграв головну роль в обороні Кривого Рогу, він фактично організував і командував обороною, закрив оркам ворота на Запоріжжя.

Я, до речі, завжди знала, що чоловіки Сходу - справжні, з хребтом, Воїни!", - написала Чорновол.

Довідка УНІАН: Вілкул - колишній регіонал, у 2014 році став нардепом від партії "Опозиційний блок". У 2019 році балотувався на пост президента України і його тоді публічно підтримав проросійський блогер Анатолій Шарій.

Вас також можуть зацікавити новини: