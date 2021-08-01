Одіозний суддя поки не є затриманим і перебуває під захистом СБУ.

Адвокат екс-судді Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що йому вдалося сьогодні поспілкуватися зі своїм підзахисним, який наразі утримується під вартою Служби безпеки України.

Про це Кравець передавати у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні пошуки виявилися результативнішими. Миколу Чауса знайдено і наскільки це можливо, він у безпеці", - заявив адвокат.

За його словами, Чаус отримує необхідну медичну допомогу, яка, як запевняє адвокат, необхідна його підзахисному.

"Мені вдалося з ним поспілкуватися. На мій погляд, ситуація не те щоб неординарна, таке взагалі немислимо, щоб могло взагалі статися. Він не є поки затриманим і знаходиться дійсно під захистом СБУ", - заявив Кравець.

Також він повідомив, що з керівниками СБУ не спілкувався, а зі слідчим поспілкувалися дистанційно.

"Проблема СБУ в неналежній комунікації з адвокатами та ЗМІ, на мій погляд. Але ситуація реально зовсім неординарна. Гадаю, урок буде гарнимдля всіх і протоколи спілкування змінять і не лише в СБУ", - прокоментував Кравець.

Раніше цього самого дня адвокат Чауса заявив, що місцеперебування підзахисного йому досі невідоме.

Затримання Чауса: що відомо

31 липня в СБУ заявили, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Читайте такожНАБУ показало відео гонок за мікроавтобусами СБУ, в яких везли ЧаусаЯк стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, що свідчать про його викрадення і позбавлення волі. У зв'язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для забезпечення його безпеки". "Враховуючи його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, поки що йому надається необхідна медична допомога. Про це окремо поінформована дружина пана Чауса, слідчі СБУ перебувають у постійному контакті з його родичами", - додали в СБУ.

Водночас низка ЗМІ повідомила про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Чаус нібито підтвердив правоохоронцям свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса" у поліції і "вивезли в невідомому напрямку".

Після цього в Національному антикорупційному бюро повідомили, що правоохоронці, які затримали Чауса, на зв'язок з детективами не виходили і закликали передати підозрюваного уповноваженим представникам бюро.

Справа проти Чауса

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

Через місяць, 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, покинув територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня в Telegram-каналі з'явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення. Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.

Автор: Інна Андаліцька