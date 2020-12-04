Державні органи не реєстрували особняк і право власності на нього, тому з реєстрів неможливо дізнатися його вартість.

Тимчасовий виконувач обов'язків Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець живе в елітному котеджі, не введеному в експлуатацію, а землю, на якій він стоїть, сім'я Швеця придбала за ціною в 4-5 разів нижче ринкової.

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні програми "Схеми".

Журналісти дізналися, що в декларації Швеця за 2018 рік у нього один мільйон гривень грошових заощаджень, дві машини, земля в Київській області, квартира на лівому березі в столиці і котедж, оформлений на батька в котеджному містечку Золоче, в селі Вишеньки Київської області.

Двоповерховий будинок на більш ніж 200 квадратних метрів з басейном був придбаний у 2015 році, і проданий – за даними з реєстру нерухомості – в листопаді 2020-го.

Влітку схеми зняли в новому районі Золоче особняк, в якому, як з'ясували журналісти, живе сім'я Швеця.

За їхніми даними цей будинок не введений в експлуатацію. Державні органи не реєстрували особняк і право власності на нього, тому з реєстрів неможливо дізнатися його вартість.

За інформацією журналістів, один із сусідніх незаселених будинків виставлений на продаж забудовником за 420 тисяч доларів, а інший проданий за 430 тисяч доларів.

Повідомляється, що в жовтні 2019 року сім'я Швеця придбала у власність 18 соток, які записані порівну на батька і дружину спецслужбовця. Ринкові ціни на землю схожої площі неподалік сягають 40 тисяч доларів. Як з'ясували "Схеми", сім'я заплатила за ділянку близько 180 тисяч гривень, або близько 7 тисяч доларів.

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Продавець земельних ділянок родині Швеця, бізнесмен Ігор Титаренко від коментаря відмовився. За інформацією Схем, його ім'я та фірма, якою він володів, у різні періоди фігурували у кримінальних провадженнях, зокрема, СБУ та ДФС.

Схеми звернулися в прес-службу СБУ із запитом про походження коштів на такі покупки. Там відповіли, що Швець понад рік займався бізнесом, а його батько працював понад три роки за кордоном, а також продав старий будинок.

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Автор: УНІАН