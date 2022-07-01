Як уточнив турецький лідер, переговори стосуватимуться продовольчої кризи в світі.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган анонсував нові переговори з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Ердоган повідомив, виступаючи перед журналістами, передає haberturk.

Як уточнив турецький лідер, переговори стосуватимуться продовольчої кризи в світі.

"Проведемо переговори для реекспорту сільськогосподарської продукції. Ми можемо відправити пшеницю, ячмінь і соняшник. Є країни, у яких проблеми, ми можемо допомогти. 20 наших кораблів в Чорному морі готові відплисти в будь-який момент. Після відповіді Зеленського і Путіна будемо визначати наші подальші кроки", - пояснив Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня стало відомо, що за підсумками переговорів, які відбулися у Москві між військовими делегаціями Туреччини і РФ схвалено проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Росія, Україна і ООН) для обговорення виведення суден із зерном з українських портів.

А 27 червня керівник управління зі ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про досягнення консенсусу щодо створення операційного центру, який займатиметься питанням вивезення зерна з України.

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