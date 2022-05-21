Це рішення назвали "несвоєчасним і невиправданим".

У Туреччині різко засудили рішення Фінляндії та Швеції саме зараз вступити в НАТО. Цей крок нібито може продовжити і розширити війну в Україні.

З такою заявою виступив Девлет Бахчелі — голова "Партії націоналістичного руху" (ПНР) і найближчий соратник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Ми вважаємо членство двох цих країн в НАТО несвоєчасним, невиправданим і непотрібним розвитком подій", — заявив лідер ПНР у своїй промові перед представниками партії.

Далі Бахчелі висловив думку, що вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу продовжить війну в Україні, а межі бойових дій можуть розширитися.

"Реакція Росії буде спровокована, якщо таке членство стане реальністю. Не слід недооцінювати можливість того, що війна в Україні перекинеться на Швецію, якщо ці дві північні європейські держави будуть прийняті в НАТО", — продовжив Бахчелі.

Нагадаємо, сьогодні Ердоган повинен провести переговори з Фінляндією щодо її вступу в НАТО. Чи відбудеться аналогічна бесіда зі Швецією, поки невідомо.

Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: що відомо

У середині травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган несподівано заявив, що його країна не може підтримати розширення НАТО, тому що Фінляндія і Швеція виступають "домом для багатьох терористичних організацій".

Після цього США почали з'ясовувати позицію Анкари щодо вступу скандинавських країн до Альянсу. А генсек НАТО повідомив, що Туреччина не блокуватиме заявки Фінляндії та Швеції.

Тим часом голова провідної фракції Європарламенту— "Європейської народної партії" — Манфред Вебер попередив про потенційну ізоляцію Туреччини в НАТО, якщо вона заблокує прийом Фінляндії та Швеції.

18 травня Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО. Того ж дня посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина своєю опозицією заблокувала процес.

За даними The New York Times, Анкара звинуватила Фінляндію і Швецію в підтримці курдських терористів.

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