У Туреччині різко засудили рішення Фінляндії та Швеції саме зараз вступити в НАТО. Цей крок нібито може продовжити і розширити війну в Україні.
З такою заявою виступив Девлет Бахчелі — голова "Партії націоналістичного руху" (ПНР) і найближчий соратник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
"Ми вважаємо членство двох цих країн в НАТО несвоєчасним, невиправданим і непотрібним розвитком подій", — заявив лідер ПНР у своїй промові перед представниками партії.
Далі Бахчелі висловив думку, що вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу продовжить війну в Україні, а межі бойових дій можуть розширитися.
"Реакція Росії буде спровокована, якщо таке членство стане реальністю. Не слід недооцінювати можливість того, що війна в Україні перекинеться на Швецію, якщо ці дві північні європейські держави будуть прийняті в НАТО", — продовжив Бахчелі.
Нагадаємо, сьогодні Ердоган повинен провести переговори з Фінляндією щодо її вступу в НАТО. Чи відбудеться аналогічна бесіда зі Швецією, поки невідомо.
Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: що відомо
У середині травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган несподівано заявив, що його країна не може підтримати розширення НАТО, тому що Фінляндія і Швеція виступають "домом для багатьох терористичних організацій".
Після цього США почали з'ясовувати позицію Анкари щодо вступу скандинавських країн до Альянсу. А генсек НАТО повідомив, що Туреччина не блокуватиме заявки Фінляндії та Швеції.
Тим часом голова провідної фракції Європарламенту— "Європейської народної партії" — Манфред Вебер попередив про потенційну ізоляцію Туреччини в НАТО, якщо вона заблокує прийом Фінляндії та Швеції.
18 травня Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО. Того ж дня посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина своєю опозицією заблокувала процес.
За даними The New York Times, Анкара звинуватила Фінляндію і Швецію в підтримці курдських терористів.