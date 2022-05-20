Жінки та матері захисників "Азовсталі" просять Туреччину стати гарантом збереження життів воїнів.

Жінки та матері захисників "Азовсталі" просять Туреччину стати гарантом збереження життів воїнів.

Про це заявили сьогодні на брифінгу представниці родичів бійців гарнізону "Маріуполь", які перебувають у Туреччині з метою отримати сприяння та підтримку президента Реджепа Тайїпа Ердогана у порятунку захисників "Азовсталі".

Дружина захисника "Азовсталі" Наталія Зарицька подякувала представникам влади Туреччини за проведені зустрічі та підтримку, а також представникам української діаспори в Туреччині, послу України в Туреччині.

"Сьогодні ми висловлюємо сподівання і віру в те, що турецька сторона буде гарантом життя наших воїнів, які гідно боронили свою Батьківщину. На заводі "Азовсталь" відбувається не війна, а вбивства. Всі смерті лежать не в площині політичних чи юридичних питань, вони лежать у площині руйнування людських цінностей... Я хочу, щоб весь світ зараз зрозумів, що там відбувається шалене, скажене, нице вбивство", - сказала Зарицька.

За її словами, зараз, коли проводиться евакуація бійців з "Азовсталі" на окуповані території, захисники перебувають "на шляху із пекла в пекло, кожен сантиметр цього шляху супроводжується смертельною небезпекою".

Дружина прикордонника з гарнізону "Маріуполь" Ольга Керод зачитала послання бійця, який наразі ще перебуває у катакомбах "Азовсталі" та був на зв’язку незадовго до цього брифінгу.

"Ми виконали свій обов’язок до кінця і виходимо з заводу непереможені і з гордо піднятою головою. Збереження життя наших побратимів – це пріоритет і головне завдання у складній ситуації, в якій ми опинились. Впевнений у подальшій підтримці нашого контингенту урядом України та всім цивілізованим світом. Слава Україні!", - йдеться у посланні.

Жінки наголосили, що вірять і сподіваються, що Туреччина не стоятиме осторонь гуманістичних цінностей.

Мати бійця "Азова" Наталія Кравцова наголосила, що, згідно з Женевською конвенцією, Туреччина може стати третьою стороною, міжнародним спостерігачем за тим, що відбувається у таборах з полоненими, де будуть знаходитись бійці з "Азовсталі", або може брати участь, контролювати обміни на військовополонених російської сторони, або ж як третя сторона забрати бійців до Туреччини і тримати там до завершення війни.

Крім того, жінки заявили про намір створити громадську організацію по захисту прав полонених бійців.

Як зазначила Зарицька, знаючи про тортури та наругу, жорстоке поводження та вбивства українців, які здійснювали російські окупанти на Київщині, рідні захисників "Азовсталі" хочуть зарадити тому, щоб така доля спіткала їхніх чоловіків, синів.

"Ми, дружини і матері, хочемо створити організацію – громадський комітет захисту прав українських військовослужбовців, які потрапили у полон. Його основне завдання - якнайшвидше повернення наших чоловіків додому. Ми закликатимемо світові медіа, лідерів держав, лідерів моральних і релігійних спільнот до гарантування збереження життів наших чоловіків і жінок, які зараз знаходяться за межею життя і смерті", - сказала Зарицька.

Порятунок військових з "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 травня рідні бійців полку "Азов" вирушили до Туреччини, щоб зустрітися із президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом та подякувати йому за підтримку у питанні порятунку захисників Маріуполя, які перебувають в оточенні на заводі "Азовсталь".

16 травня на брифінгу у Стамбулі дружини і матері захисників Маріуполя закликали президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і главу Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна об'єднати зусилля для порятунку українських воїнів з Маріуполя.

16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку тимчасово окупованого Новоазовська.

Згодом командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що "заради збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" продовжується і він складний.

Сьогодні, 20 травня, командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

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