Туреччина імпортує 50% природного газу з Росії і не збирається від нього відмовлятися. Країна також не має наміру розривати відносини з Путіним і РФ, оскільки вважає їх "стратегічно важливими".
Такі заяви зробив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв'ю порталу Hurriyet.
"Що стосується війни Росії і України, то, звичайно, ми зараз проводимо збалансовану політику і щодо Росії, і щодо України. І в цій політиці балансу, звичайно, я не маю наміру розривати зв'язки з паном Путіним, або паном Зеленським", — заявив Ердоган.
Далі президент повідомив, що Туреччина продовжуватиме роботу в обраному напрямку з метою уникнути світової війни. За словами президента, глобальний конфлікт нікому не піде на користь. Потім Ердоган пояснив, чому Туреччина не буде розривати відносини з Росією.
"У нас є зв'язки з обома сторонами [Україною і РФ — УНІАН]. З Росією ми маємо проект в атомній енергетиці — АЕС "Аккую". Сподіваюся, протягом наступного року ми завершимо і відкриємо її... Знову ж таки, звідки ми беремо 50% природного газу, який зараз використовуємо? Поставляємо з Росії. Для нас це стратегічно важливі відносини. І ми не можемо розірвати ці відносини", — повідомив Ердоган.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Туреччина займає нейтральну позицію. Вона закрила прохід військових кораблів у Чорне море через Босфор, однак відмовилася надавати нашій країні ЗРК С-400. Туреччина також не намагалася підтримати українських біженців, а от для російських туристів держава вирішила створити окрему авіакомпанію.
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