Голова турецької держави закликав обидві країни переглянути своє ставлення до терористичних організацій.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який блокує членство Швеції та Фінляндії в НАТО, провів телефонні розмови з лідерами двох країн та виклав свої умови, які можуть змінити його рішення.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Так, голова турецької держави закликав Швецію переглянути своє ставлення до терористичних організацій. Також наголосив на необхідності скасування ембарго на експорт зброї, накладене на Туреччину після її вторгнення в Сирію у 2019 році. Тільки тоді він готовий переглянути свою позицію щодо вступу шведів до НАТО.

Прем'єр Швеції Магдалена Андерссон наголосила, що вона цінує цей заклик і, що вони сподіваються зміцнити двосторонні відносини з Туреччиною.

У розмові з президентом Фінляндії Саулі Нііністо Ердоган заявив, що "відсутність боротьби з терористичними організаціями, які становлять загрозу для союзника по НАТО, не відповідає духу альянсу". На що фінський лідер подякував за "відкриту та пряму" розмову та погодився на продовження діалогу.

Потім Ердоган зателефонував Генсеку НАТО Столтенбергу, обговорив із ним заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу і заявив, що допоки обидві країни "не продемонструють чіткої солідарності з Туреччиною", він не готовий підтримати їх заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Туреччина здивувала своїх союзників по НАТО, виступивши проти приєднання двох країн до військового альянсу. На що західні лідери висловили впевненість, що заперечення Анкари не стануть перешкодою для процесу членства.

Після цього США почали з'ясовувати позицію Анкари щодо вступу скандинавських країн до Альянсу. А генсек НАТО наголосив, що Туреччина не блокуватиме обидві заявки.

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