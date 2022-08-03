Михайло Подоляк заявив, що переговори можуть бути тільки після припинення вогню і відведення військ з України.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін відкритий до переговорів з Україною. Такі висловлювання можуть бути розцінені як запрошення до капітуляції.

Про це радник глави Офіс президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Однією рукою Росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою-запрошує до капітуляції. Шредер-відомий глашатай імперії і голос при царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу - м'яч на її полі", - йдеться в повідомленні.

За його словами, переговори можуть бути тільки після припинення вогню і відведення військ з України.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 липня екс-канцлер Німеччини Шредер заявив, що не вважає за потрібне відмовлятися від спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним.

26 липня Шредер відправився в Москву на зустріч з Путіним.

3 серпня сьомий канцлер Німеччини, колишній глава ради директорів "Роснефти" Герхард Шредер, який перебуває в дружніх відносинах з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, озвучив заходу побажання Росії щодо України. Шредер заявив, що" Кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів "і це"хороша новина".

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