При цьому Кремль не планує пом'якшувати умови для перемир'я.

Кремль розглядає президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана як посередника для мирних переговорів із Україною. Однак у Москві не планують пом'якшувати умови для перемир'я з Києвом.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до Кремля.

За даними джерел, Туреччина давно наполягала на ролі посередника у мирному врегулюванні в Україні, але Росія не сприймала цю ідею. На ситуацію вплинула так звана зернова угода, за яку під час сьогоднішньої зустрічі російський диктатор особисто подякував Ердогану.

"Тим не менш, Росія не пом’якшує свої умови щодо будь-якого припинення бойових дій, і мирні переговори з Україною, що зайшли в глухий кут, навряд чи відновляться, якщо не відбудеться серйозних змін у військовому балансі на користь Путіна", - кажуть джерела.

Туреччина виступає проти російського вторгнення в Україну та надала Києву високоефективні безпілотники для протидії окупантам. При цьому Анкара утримується від приєднання до санкцій США та Європи щодо Росії, побоюючись екнономічних збитків.

Як повідомляв УНІАН, російська влада звернулася до Туреччини за допомогою в обході санкцій в банківському, енергетичному та промисловому секторах. Росія просить дозволити купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах. Це може допомогти країні приховати походження нафти після ембарго Європейського Союзу, яке повністю набуде чинності наступного року.

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