Народний депутат України Євген Шевченко радий виключенню з фракції "Слуга народу".
Про це він написав у Facebook.
Він прокоментував рішення про його виключення з фракції.
«Дякую колишнім колегам. Я радий такому рішенню. Я депутат, якого обрали люди. Я не змінюватиму свою позицію на догоду деяким політикам і завдаючи шкоди інтересам моєї держави. Я повторював і повторюю - із сусідами потрібно дружити. Білорусь - наш стратегічний партнер. А Олександр Лукашенко - президент Білорусі. Стабільність сусідньої держави - це запорука спокою України», - написав він.
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Що відомо про візит Шевченка до Мінська
- 20 квітня Шевченко в Палаці Незалежності в Мінську зустрівся з Лукашенком.
- У партії "Слуга народу" заявили, що Шевченка ніхто не уповноважував вести переговори з Лукашенком.
- 22 квітня Шевченко заявив, що буде створювати власний політичний проект, якщо його виключать з фракції "Слуга народу".
- 26 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що керівництво фракції виступає за виключення з лав фракції Шевченка через зустріч з Лукашенком.
- 24 травня в прес-службі партії «Слуга народу» заявили про виключення з фракції Євгена Шевченка. Відповідне рішення ухвалили більшістю голосів депутатів фракції.
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