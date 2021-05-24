Шевченко заявляє про підтримку Лукашенка.

Народний депутат України Євген Шевченко радий виключенню з фракції "Слуга народу".

Про це він написав у Facebook.

Він прокоментував рішення про його виключення з фракції.

«Дякую колишнім колегам. Я радий такому рішенню. Я депутат, якого обрали люди. Я не змінюватиму свою позицію на догоду деяким політикам і завдаючи шкоди інтересам моєї держави. Я повторював і повторюю - із сусідами потрібно дружити. Білорусь - наш стратегічний партнер. А Олександр Лукашенко - президент Білорусі. Стабільність сусідньої держави - це запорука спокою України», - написав він.

Читайте такожУ "Слузі народу" розповіли, за що вигнали скандального нардепа Шевченка із фракції

Що відомо про візит Шевченка до Мінська

20 квітня Шевченко в Палаці Незалежності в Мінську зустрівся з Лукашенком.

У партії "Слуга народу" заявили, що Шевченка ніхто не уповноважував вести переговори з Лукашенком.

22 квітня Шевченко заявив, що буде створювати власний політичний проект, якщо його виключать з фракції "Слуга народу".

26 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що керівництво фракції виступає за виключення з лав фракції Шевченка через зустріч з Лукашенком.

24 травня в прес-службі партії «Слуга народу» заявили про виключення з фракції Євгена Шевченка. Відповідне рішення ухвалили більшістю голосів депутатів фракції.

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Автор: Надя Пришляк