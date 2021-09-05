Затриманому ФСБ-шниками в Криму заступнику голови Меджлісу висунуто підозру в диверсії: йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова з моменту затримання і до пізнього вечора утримували в невідомому йому приміщенні - в наручниках і з мішком на голові.

Про це повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook з посиланням на адвоката Джелялова.

"За повідомленням адвоката, затриманий вчора вранці і вивезений в невідомому напрямку ФСБ-шниками перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов з моменту затримання і до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні - в наручниках, з мішком на голові, під жорстким психологічним тиском", - написав Чубаров.

Репресії російських окупантів у Криму

3-4 вересня в окупованому Криму співробітники ФСБ РФ затримали п'ятьох кримських татар.

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За даними правозахисників, їх затримали нібито у зв'язку з вибухом газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району.

За фактами обшуків і затримань кримських татар прокуратура АР Крим і м.Севастополя відкрила провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Президент України Володимир Зеленський висловився на захист незаконно затриманих кримських татар.

4 вересня Кримська правозахисна група оприлюднила термінову заяву про викрадення п'ятьох кримських татар. У ньому містяться вимога до Росії як держави-окупанта негайно звільнити незаконно затриманих і прохання до іноземних держав та міжнародних організацій висловити рішучий протест проти дій РФ і ввести персональні санкції щодо осіб, причетних до проведення обшуків, затримань і викрадень жителів Криму.

Автор: Тамара Отовська