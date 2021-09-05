Заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова російські окупанти підозрюють у диверсії.

Затриманому 4 вересня в окупованому Росією Криму першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову висунуто підозру в диверсії.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

Чубаров вважає, що масові обшуки і затримання, проведені 3-4 вересня, російські окупанти вирішили закамуфлювати під диверсію, нібито здійснену групою кримських татар за посередництва першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Джелялова.

"Як стало сьогодні відомо, Наріману Джелялову російськими окупантами висунуто підозру у вчиненні ним злочину, що підпадає під дію частини 1 статті 281 "Диверсія" УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років", - написав він.

За словами Чубарова, крім Джелялова, як випливає з відомостей, що надходять з Криму, підозри за статтею 281 "Диверсія" КК РФ також пред'явлені двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану.

"Відомо, що Наріман Джелялов відкинув висунуті йому російськими окупантам сфабриковані і вигадані підозри в нібито скоєнні ним злочину і відмовився сьогодні брати участь у будь-яких слідчих заходах", - зазначив голова Меджлісу.

Він додав, що завтра, 6 вересня, в Сімферополі відбудуться "суди" щодо визначення запобіжного заходу Наріману Джелялову, Одаманову Ельдару, Ахтемову Азізу, Ахтемову Асану та Усеїнову Шевкету.

Як повідомила на сторінці в Facebook Уповноважений Верховноъ Ради з прав людини Людмила Денісова, російські окупанти повідомили підозри в "диверсії" й іншим затриманим 3-4 вересня кримським татарам: Азізу Ахтемову, Асану Ахтемову, Ельдару Одаманову, Шевкету Усеїнову.

Денісова також зазначила, що в понеділок, 6 вересня, суд російських окупантів у Сімферополі обиратиме запобіжний захід Ескендеру Ахтемову - батькові викраденого Азіза Ахтемова, і Арсену Ахтемову - брату викраденого Асана Ахтемова.

"У суботу, 5 вересня 2021 року вони прийшли на акцію підтримки до будівлі ФСБ, щоб дізнатися, де їхні викрадені родичі. За це їм інкримінують "непокору законним вимогам співробітників поліції" (ст. 19.3 КпАП РФ). Дана стаття передбачає як штраф, так і адміністративне затримання", - написала Денісова.

Окрім цього омбудсмен додала, що 6 вересня відбудеться розгляд по суті "справи Владислава Єсипенка".

"Його країна-окупант звинувачує у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї". Українському громадянину загрожує 18 років позбавлення волі. Саме на такому покаранні наполягає сторона обвинувачення", - зазначила Денісова.

Також омбудсмен розповіла, що в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудеться судове засідання у так званій "справі Хізб ут-Тахрір" стосовно Еміля Зіядінова, вчителя фізкультури, якого країна-окупант безпідставно ув'язнила за активну громадянську позицію щодо незаконного переслідування кримських татар. Під час засідання очікується допит таємного свідка ФСБ.

Репресії російських окупантів у Криму

3-4 вересня в окупованому Криму співробітники ФСБ РФ затримали п'ятьох кримських татар.

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За даними правозахисників, їх затримали нібито у зв'язку з вибухом газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району.

За фактами обшуків і затримань кримських татар прокуратура АР Крим і м.Севастополя відкрила провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Президент України Володимир Зеленський висловився на захист незаконно затриманих кримських татар.

4 вересня Кримська правозахисна група оприлюднила термінову заяву про викрадення п'ятьох кримських татар. У ньому містяться вимога до Росії як держави-окупанта негайно звільнити незаконно затриманих і прохання до іноземних держав та міжнародних організацій висловити рішучий протест проти дій РФ і ввести персональні санкції щодо осіб, причетних до проведення обшуків, затримань і викрадень жителів Криму.

Автори: Олександр Топчій, Тамара Отовська