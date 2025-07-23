Нові повноваження нададуть можливість різним правоохоронним органам допомагати одне одному, заявив Руслан Кравченко.

Нові повноваження генерального прокурора, які він отримав після ухвалення закону №12414 щодо НАБУ та САП, допоможуть "дати нову енергію" кримінальним провадженням, що "роками не розслідуються". Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Можливо не розслідуються, я не хочу звинувачувати нікого. У кожному органі є такі справи, які не розслідуються і треба виправляти. У мої повноваження, які можуть мені надати, я можу зробити групу прокурорів з числа Генеральної прокуратури, САП, додати нових працівників", – сказав Кравченко.

Він додав, що нові повноваження також дозволяють Генпрокурору створити спільну слідчу групу з НАБУ та іншими правоохоронними органами.

"Я також можу в разі встановлення неефективності передати іншому правоохоронному органу для продовження досудового розслідування, для досягнення однієї мети. Мої повноваження дадуть можливість Генеральному прокурору допомогти НАБУ чи попросити допомогу НАБУ в інших провадженнях, які розслідують інші, наприклад ДБР, СБУ. Це спільна можливість одне одному допомагати", – додав Кравченко.

Зміни в законі щодо НАБУ та САП: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414. Він надасть Офісу генпрокурора додаткові повноваження, зокрема право забирати деякі кримінальні справи, які розслідують Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). "За" проголосували 263 депутати.

Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав закон. Пізніше стало відомо, що його опублікували в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України". Це означає, що він офіційно набуває чинності з 23 липня.

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