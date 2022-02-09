Наступний саміт запланований на кінець червня.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав ідею запросити лідерів Грузії та України на наступний саміт Альянсу. Захід пройде в Мадриді 29-30 червня.

Про це йшлося в його інтерв'ю іспанській газеті La Vanguardia.

"Так, я вважаю, що це хороший майданчик для зустрічей з партнерами, але я думаю, нам потрібно визначитися з форматом. З нетерпінням чекаю на саміт", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання про те, чи вважає він гарною ідеєю запросити лідерів України і Грузії на мадридський саміт.

Читайте такожСтефанішина розповіла про пріоритети взаємодії України з НАТО на 2022 рік

Він також наголосив, що Іспанія - "ідеальне місце", щоб відсвяткувати 40-річчя вступу цієї країни в НАТО.

"Це (вступ до НАТО-УНІАН), до речі, також було демократичним і незалежним рішенням Іспанії, яке прийняли інші країни", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ставить собі завдання взяти участь у саміті НАТО в Мадриді в 2022 році.

Вступ України до НАТО

Наприкінці грудня Росія висунула заходу ультиматум щодо нерозширення НАТО. Висувалися і вимоги щодо юридичних зобов'язань не брати Україну в Альянс.

Читайте такожСтолтенберг заявивши про членство України та Грузії в НАТО, але не назвавши терміни

Вступ України до НАТО Путін називав "червоними лініями" РФ. Це, на його думку, загрожує нацбезпеці Росії.

Після численних переговорів РФ і НАТО члени Альянсу та Вашингтон відмовилися йти на поступки Кремлю.

Вас також можуть зацікавити новини: