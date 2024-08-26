Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким присвоїли звання "Герой України". Відповідний указ №596/2024 від 26 серпня оприлюднено на сайті Офісу президента.

Зокрема, в документі мовиться, що особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

"У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов", – йдеться в указі глави держави.

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Забезпечення військових в Україні

Як повідомляв УНІАН, у травні Кабінет міністрів України оновив розмір грошових виплат військовослужбовцям та поліцейським. Відтепер загальна сума виплат складається з базової суми у 100 000 гривень та додаткової винагороди у 70 000 гривень. При цьому, як заявив міністр оборони Рустем Умєров, додаткові виплати нараховуватимуться дещо по-іншому.

"Якщо "бойові" виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, то щодо виплати винагороди формулювання в постанові Кабміну інше: "за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань", – пояснив міністр.

За його словами, нова постанова уряду передбачає додаткову винагороду за знищену російську техніку – зокрема, танки, РСЗВ, артилерію тощо.

Крім того, Верховна Рада України ухвалила закон, який гарантує військовим, що воюють на території Російської Федерації, такі ж виплати та преференції, як на передовій.

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