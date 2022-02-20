Дезінформація є важливим елементом гібридної війни, зазначив очільник спецслужби.

Служба безпеки України посилила контррозвідувальний напрям і готова протидіяти можливим терактам і диверсіям.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов напередодні під час відвідання району проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє прес-центр відомства.

"Служба безпеки України разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині країни… Посилили контррозвідувальний напрям. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону та стратегічних об’єктів, протидії можливим терактам і диверсіям", – наголосив Баканов.

За його словами, зараз країна-агресор застосовує цілий комплекс інструментів для тиску на Україну. Однак він закликав українців зберігати спокій, не піддаватися паніці та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.

"Дезінформація – важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення і відповідальність – ось що потрібно сьогодні. Сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас", – додав Баканов.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що один обстріл чи артилерійський постріл можуть призвести до повномасштабної війни України з Російською Федерацією.

Нагадаємо, РФ ще у 2014 році захопила український Крим, вдерлася на частину Донбасу й підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" та "ЛНР". У тому ж році розпочалася гібридна війна.

Восени 2021-го Росія загострила ситуацію на українському кордоні – стягнула багато військових та техніки, з'явилася загроза повномасштабного вторгнення. Також проросійські бойовики загострили ситуацію на Донбасі.

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