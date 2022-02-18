В СБУ запевниили, що разом з іншими органами влади готові реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

Сьогоднішні події на тимчасово окупованому Донбасі є черговим витком гібридної війни проти України.

Про це йдеться у заяві Служби безпеки України.

"Сьогоднішні події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави. Весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є "суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності".

"Наголошуємо – в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік. Розуміючи всі загрози, які стоять перед нашою державою, співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, аби не допустити подальших провокацій, вчинення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини", - заявили у відомстві.

В СБУ додали, що разом з іншими органами влади готові реагувати на будь-які сценарії дестабілізації, та закликали громадян на всій території України, включно з тимчасово окупованою, зберігати спокій та не піддаватися паніці й провокаціям.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу в Росію.

За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Пушилін зазначив, що з 18 лютого організовано масовий централізований виїзд населення в Ростовську область Росії.

Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому і розміщення людей.

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Нагадаємо, в останні два дні російські окупаційні сили почали масові обстріли українських позицій на Донбасі і застосування важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Ці дії РФ супроводжує масовою дезінформацією.

Президент США Джо Байден вважає, що подальше вторгнення РФ в Україну може відбутися в наступні кілька днів. Він зазначив, що Росія може почати військову операцію проти України під "чужим прапором".