Також під скорочення потрапив Віталій Дейнега.

Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони. Також звільнено й державного секретаря міністерства, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, з посад заступників міністра оборони звільнено: Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова. Також з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції звільнено Андрія Шевченка, а з посади заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Дейнега.

Крім того, уряд звільнив й державного секретаря Міністерства оборони України Костянтина Ващенка.

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На початку вересня в Україні змінився глава Міноборони

Як повідомляв УНІАН, відставку вже екс-міністра оборони Олексія Резнікова Верховна Рада підтримала 5 вересня. Резніков обіймав цю посаду з 4 листопада 2021 року.

Згідно із законодавством, після звільнення міністра мають бути звільнені й його заступники.

Того ж дня парламентарі звільнили з посади голови Фонду держмайна Рустама Умєрова, а наступного - підтримали його кандидатуру на посаду міністра.

7 вересня Зеленський представив Умєрова колективу Міноборони, а згодом увів його до складу Ради нацбезпеки та оборони, а також Ставки верховного головнокомандувача.

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