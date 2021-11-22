Кулеба каже, на позицію деяких країн впливає думка Росії.

Оглядка деяких країн-членів НАТО на думку Росії заважає вступу України до Альянсу.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, євроатлантичний курс України задекларований на всіх рівнях, однак на практиці "російський фактор" відіграє свою роль.

"На жаль, кілька країн-членів НАТО все ще, обмірковуючи рішення про перспективу членства України в Альянсі, ставлять собі питання - що на це скаже Росія?. Саме тому ми планово з ними говоримо, що припиніть дивитися на Україну через призму Росії. Це не те, що ви нам неодноразово обіцяли з 2008 року, коли НАТО говорило, що жодна третя сторона не впливатиме на рішення про відносини України і НАТО", - сказав міністр.

При цьому Кулеба переконаний, що Україна все-таки стане членом НАТО.

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"Багато країн підтримують вступ України до НАТО, я переконаний, що це відбудеться. Всьому свій час. Зараз необхідно працювати і не звалювати на Україну відповідальність за затримку вступу в НАТО. Є трек реформ, ми просунулися в реформуванні країни, зокрема, у військовій сфері та векторі безпеки. На всіх зустрічах і у Вашингтоні, і в Брюсселі наші партнери це вітають", - запевнив він.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що підтримка України з боку НАТО не становить загрозу для Росії.

Нагадаємо, в комюніке за підсумками попереднього саміту НАТО в Брюсселі 14 червня 2021 року зазначалося, що Україна стане членом Альянсу за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Пізніше спікер президента Росії Дмитро Пєсков сказав французьким журналістам, що "вступ України до НАТО стало б найгіршим сценарієм".

Автор: Юрій Годован