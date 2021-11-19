Росію закликали приєднатися до міжнародних зусиль з розробки норм відповідальної поведінки в космічному просторі.

НАТО і Європейський Союз засуджують проведення Росією випробувань кінетичної протисупутникової ракети, що призвело до утворення численних фрагментів космічного сміття.

Про це йдеться в заявах Північноатлантичної ради НАТО і верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Північноатлантична рада рішуче засуджує безрозсудне і безвідповідальне випробування Російською Федерацією протисупутникової ракети 15 листопада 2021 року", - сказано в заяві.

Як наголошується в заяві Борреля, "знищення супутника призвело до утворення численних фрагментів космічного сміття, що створюють довгострокові ризики для діяльності в космосі як за участю людей, так і без, в тому числі для безпеки астронавтів і космонавтів Міжнародної космічної станції (МКС)".

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В Альянсі зазначили, що дії Росії демонструють модель безвідповідальної поведінки і ставлять під загрозу інтереси безпеки, а також економічні, наукові та комерційні інтереси всіх країн і суб'єктів, які прагнуть досліджувати і використовувати космічний простір в мирних цілях.

"Ця небезпечна поведінка прямо суперечить заявам Росії, спрямованим проти розміщення зброї в космічному просторі, і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах", - заявили в НАТО.

Своєю чергою Боррель зазначив, що цими випробуваннями РФ продемонструвала свою здатність знищувати супутники в космосі.

"Ця загрозлива поведінка створює високий ризик прорахунків і ескалації і підриває стабільність в космічному просторі. Це служить нагадуванням про необхідність невідкладного просування вперед в міжнародних переговорах для узгодження і реалізації норм відповідальної поведінки в космічному просторі. Європейський Союз і низка його країн вже направили генеральному секретарю ООН пропозиції щодо цих норм", - підкреслив Боррель.

У НАТО також закликають всі країни, в тому числі Росію, приєднатися до міжнародних зусиль з розробки норм, правил і принципів відповідальної поведінки з метою зменшення космічних загроз і утримуватися від проведення небезпечних і безвідповідальних руйнівних випробувань, подібних до тих, які проводить РФ.

Як повідомляв УНІАН, Росія 15 листопада в космічному просторі знищила ракетою супутник "Космос-1408". Це призвело до появи величезної кількості уламків, які загрожують Міжнародній космічній станції, а також іншим космічним апаратам усіх країн світу. Так, після випробувань екіпажу МКС довелося сховатися в кораблях "Союз" і Crew Dragon на випадок, якщо доведеться терміново евакуюватися.

Після цього Росія офіційно підтвердила, що збила на орбіті радянський супутник. При цьому Москва стверджує, що уламки нібито не несли загрози для МКС, про що заявляли в Держдепі США.

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Відзначимо, що це не перший подібний випадок.

Так, у 2007 році Китай знищив власний метеорологічний супутник, в результаті чого утворилося більш як 2 тис. уламків, які можна відстежити. Це сміття досі заважає космічним проектам усіх країн світу.

У 2019 році Індія збила власний супутник, що знаходився на низькій навколоземній орбіті, і оголосила себе космічною державою. Але теж поставила під загрозу МКС та інші апарати.

Влітку 2020 року США і Велика Британія заявляли, що Росія провела випробування протисупутникової зброї. Після виходу на орбіту російського супутника-інспектора "Космос-2543" від нього в напрямку іншого російського супутника відокремився невеликий об'єкт. У США його називають "снарядом", але в Росії стверджують, що це був якийсь "малий космічний апарат", який перевіряв роботу іншого супутника на орбіті.

Цей випадок у США пов'язують з іншим, який стався у 2017 році. Тоді російський апарат здійснював маневри поблизу американського супутника. У США вважають, що в обох випадках Росія випробовувала протисупутникову зброю, і що це демонструє справжні наміри Росії щодо нерозміщення зброї в космосі.

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Автор: Віталій Саєнко