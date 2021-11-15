Присутність сил Альянсу у регіоні Чорного моря має оборонний характер, зазначив очільник Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що підтримка України з боку НАТО не становить загрозу для Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Брюсселі на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Столтенберг сказав, що НАТО і країни-члени продовжують надавати Україні значну політичну і практичну підтримку, допомагають зміцнювати воєнний потенціал України та підтримують широкомасштабні реформи, які допомагають наближати євроатлантичні прагнення України

"НАТО підтримує Україну і це не загроза для Росії", – заявив Столтенберг.

Читайте такожУ НАТО жорстко відповіли на істерики Кремля щодо майбутнього членства УкраїниТакож Столтенберг наголосив, що присутність Альянсу у регіоні Чорного моря та у Балтійському регіоні має оборонний характер.

"Військові навчання НАТО і союзників у регіоні Чорного моря є оборонними і прозорі", – додав Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу зазначив, що НАТО збільшило свою воєнну присутність на східних рубежах з 2014 року після агресивних дій Росії проти України.

За його словами, присутність НАТО і проведення військових навчань у регіоні Чорного моря не становить загрозу для Росії.

"І це також надсилає дуже чіткий сигнал, що НАТО присутнє з метою захисту усіх союзників проти будь-якої загрози", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, у комюніке за підсумками попереднього саміту НАТО у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом Альянсу за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Пізніше спікер президента Росії Дмитро Пєсков сказав французьким журналістам, що "вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм".

Автор: Віталій Саєнко