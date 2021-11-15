Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що підтримка України з боку НАТО не становить загрозу для Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Брюсселі на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Столтенберг сказав, що НАТО і країни-члени продовжують надавати Україні значну політичну і практичну підтримку, допомагають зміцнювати воєнний потенціал України та підтримують широкомасштабні реформи, які допомагають наближати євроатлантичні прагнення України
"НАТО підтримує Україну і це не загроза для Росії", – заявив Столтенберг.
Читайте такожУ НАТО жорстко відповіли на істерики Кремля щодо майбутнього членства УкраїниТакож Столтенберг наголосив, що присутність Альянсу у регіоні Чорного моря та у Балтійському регіоні має оборонний характер.
"Військові навчання НАТО і союзників у регіоні Чорного моря є оборонними і прозорі", – додав Столтенберг.
Генеральний секретар Альянсу зазначив, що НАТО збільшило свою воєнну присутність на східних рубежах з 2014 року після агресивних дій Росії проти України.
За його словами, присутність НАТО і проведення військових навчань у регіоні Чорного моря не становить загрозу для Росії.
"І це також надсилає дуже чіткий сигнал, що НАТО присутнє з метою захисту усіх союзників проти будь-якої загрози", – сказав Столтенберг.
Нагадаємо, у комюніке за підсумками попереднього саміту НАТО у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом Альянсу за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.
Пізніше спікер президента Росії Дмитро Пєсков сказав французьким журналістам, що "вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм".