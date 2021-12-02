Ллойд Остін запевнив, що США використають "найкращі методи" у відповідь на дії Росії.

Міністр оборони Ллойд Остін допустив, що будь-яка відповідь США на дії Росії щодо України відбуватиметься спільно з міжнародною спільнотою.

Про це пише Reuters.

Під час візиту у Південну Корею Остін також висловив сподівання, що Сполучені Штати і Росія зможуть дійти згоди про зниження градусу напруги в українсько-російському прикордонні.

На питання, чи будуть наслідки для Росії лише економічними, Остін відмовився відповідати напряму, сказавши, що США використають "найкращі методи".

Читайте такожЛавров заявив, що НАТО "грає з вогнем", обіцяючи Україні вступ до альянсу"Все, що ми робимо, буде зроблено спільно з міжнародною спільнотою. У найкращому випадку ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну", – відповів Ллойд, обмовившись у назві РФ.

Російські війська біля кордону України

31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

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Автор: Яна Ставська