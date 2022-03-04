Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) обіцяють продовжити санкційну політику проти Російської Федерації.
Про це йдеться в їх заяві, розміщеній на сайті Європейської служби зовнішньої дії.
"Кричуще порушення Росією фундаментальних принципів міжнародного миру і безпеки та порушення міжнародного права не залишилося без відповіді. Ми застосували кілька раундів далекосяжних економічних і фінансових санкцій. Ми продовжимо вводити подальші серйозні санкції у відповідь на російську агресію, розпочату завдяки режиму Лукашенка в Білорусі", - наголошується в заяві.
"Ми хочемо чітко заявити російському і білоруському народам, що суворі санкції, застосовані проти Росії та Білорусі, є наслідком і чіткою реакцією на неспровоковану і невиправдану війну президента Путіна проти України. Президент Путін і його уряд і прихильники, і режим Лукашенка несуть повну відповідальність за економічні та соціальні наслідки від цих санкцій", - сказано в заяві.
Війна проти України:
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