У "Великій сімці" зазначають, що Путін несе повну відповідальність за економічні та соціальні наслідки, які створюють останні санкції, введені проти РФ.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) обіцяють продовжити санкційну політику проти Російської Федерації.

Про це йдеться в їх заяві, розміщеній на сайті Європейської служби зовнішньої дії.

"Кричуще порушення Росією фундаментальних принципів міжнародного миру і безпеки та порушення міжнародного права не залишилося без відповіді. Ми застосували кілька раундів далекосяжних економічних і фінансових санкцій. Ми продовжимо вводити подальші серйозні санкції у відповідь на російську агресію, розпочату завдяки режиму Лукашенка в Білорусі", - наголошується в заяві.

"Ми хочемо чітко заявити російському і білоруському народам, що суворі санкції, застосовані проти Росії та Білорусі, є наслідком і чіткою реакцією на неспровоковану і невиправдану війну президента Путіна проти України. Президент Путін і його уряд і прихильники, і режим Лукашенка несуть повну відповідальність за економічні та соціальні наслідки від цих санкцій", - сказано в заяві.

Війна проти України: