Україна закликає міжнародну спільноту до об’єднання зусиль задля запобігання повторенню подібних злочинів у майбутньому.

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що заперечення Росією Голодомору 1932-33 років як геноциду українського народу співставне вчиненню злочину.

Читайте такожУ Норвегії ініціюють петицію на підтримку визнання Голодомору геноцидом українського народуЯк йдеться у заяві МЗС, сьогодні Україна разом з усім світом вшановує пам’ять мільйонів безневинних жертв геноцидів.

«Сьогодні світ обізнаний з переконливими фактами, які свідчать про те, що організація штучного масового голоду, який призвів до багатомільйонних людських жертв серед українців у 1932-1933 роках, та насильницьке виселення у 1944 році з Кримського півострову сотень тисяч кримських татар - це були злочини геноциду, вчинені сталінським урядом», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС зауважують, що попри встановлені факти, неспростовні дані свідків, «шокуючі документи й архівні матеріали», Росія продовжує заперечувати Голодомор 1932-1933 років як акт геноциду українського народу радянським режимом. Це стосується й Депортації кримськотатарського народу 1944 року.

«У 2015 році Російська Федерація включила статтю Рафаеля Лемкiна, основоположника дослідження злочину геноциду, «Радянський геноцид в Українi» до так званого переліку екстремістських матеріалів. Такі дії російської сторони є показовими, адже співмірним вчиненню злочину може бути лише його заперечення чи виправдання», - заявляють у МЗС.

«Те, що Україна продовжує потерпати від зовнішньої агресії та насильства, які були розв’язані Російською Федерацією у 2014 році у поєднанні зі спробою анексії Криму, слугує підтвердженням, що відсутність визнання й засудження злочинів минулого, як і утвердження поваги до прав і свобод людини та громадянина, відкриває шлях до вчинення кричущих порушень універсальних норм і правил, в тому числі злочинів проти людяності», - йдеться у заяві.

У цьому зв'язку у МЗС закликали міжнародну спільноту до об’єднання зусиль задля запобігання дискримінації людини за будь-якими ознаками та запобігання повторення подібних злочинів, зокрема шляхом відновлення та збереження історичної пам’яті.

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Автор: Віталій Саєнко