За словами Арестовича, зараз перший президент України проходить реабілітацію після операції в Німеччині.

Спікер української делегації в ТКГ, позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів деталі щодо стану здоров'я першого президента Леоніда Кравчука, який раніше переніс операцію на серці.

В ефірі телеканалу "Наш" Арестович пояснив, що рідні й близькі Кравчука просили не коментувати тему його здоров'я, однак він погодився дещо розповісти через значний суспільний інтерес.

"Він проходить зараз реабілітацію в Німеччині. Рідні й близькі кажуть, що вона доволі успішна. Чи зможемо ми його побачити до кінця року - невідомо. Але вже добре те, що в його віці це проходить вдало, тому що він сам казав напередодні операції, що процент на успіх не такий великий. 87 років людині, операція на серці. Але тим не менш, все вдало. Я надіюся, що він оговтається, одужає", - сказав спікер делегації.

На питання, чи зможе Кравчук надалі очолювати українську делегацію на переговорах, Арестович відповів, що це вирішуватимуть лікарі й особисто перший президент. За його словами, зараз у ТКГ йде робочий процес, делегацію України очолює віце-прем'єр Олексій Резніков.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що стан здоров'я Леоніда Кравчука погіршився. Пізніше художник і активіст Сергій Поярков поділився, що Кравчука прооперували у Київському центрі серця.

Художник також повідомив, що після операції Кравчука відправили на реабілітацію до Німеччини.

ЗМІ писали, що Кравчук переніс операцію на серці, перебував у реанімації й був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Нещодавно журналісти дізналися, що стан 87-річного Кравчука покращився.

Автор: Юрій Годован