Суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Олександра Тупицького, який вимагає від Конституційного Суд України виплатити йому майже мільйон гривень.

Про це повідомляється на сайті Окружного адмінсуду Києва.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Олександра Тупицького до Конституційного Суду України. Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення перед позивачем заборгованості, що виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді Конституційного Суду України в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року та зобов’язати КСУ виплатити її. Позивач вважає, що виплата йому винагороди судді Конституційного Суду України протягом цього періоду здійснювалась із порушенням положень Конституції України, Закону України "Про Конституційний Суд України" та просить Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язати КСУ сплатити йому понад 900 тис. грн", - сказано у повідомленні.

Суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Читайте такожСуд арештував майно нардепа Козака28 грудня 2020 року Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка йому надіслали поштою.

29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці. Тупицький оскаржував цей указ у Верховному суді. 26 лютого 2021 р. Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС ще на місяць. 4 березня Тупицький подав до Верховного суду ще один позов про скасування указу президента щодо відсторонення його від посади судді КС.

27 березня 2021 року Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Президент назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

Тупицький та Касмінін також оскаржили цей указ.

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Автор: Дмитро Хилюк