Серед вимог його позову – визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення перед ним заборгованості, що виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді.

Олександр Тупицький позивається до Конституційного суду України (КСУ), де він є головою.

Про це повідомляється на сайті Окружного адміністративого суду Києва. Тупицький каже, що в суді йому заборгували заробітну плату.

Серед вимог його позову – визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення перед позивачем заборгованості, що виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді Конституційного суду України в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року та зобов’язати КСУ виплатити її.

Позивач вважає, що виплата йому винагороди судді КСУ протягом цього періоду здійснювалась із порушенням положень Конституції України, закону «Про Конституційний Суд України» та просить Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язати КСУ сплатити йому понад 900 тис. грн.

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Автор: Дмитро Хилюк