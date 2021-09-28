За словами віце-прем’єр-міністра Резнікова, позиція щодо України у всіх політичних сил, які потенційно увійдуть до коаліції, однакова та полягає у підтримці її незалежності та суверенітету.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, хто б не стояв на чолі нового уряду Німеччини, коаліція буде збалансованою і сприятливою для України.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Вчора я отримав смс з Німеччини від однієї дуже обізнаної людини, друга України, яка написала мені, що найгірший сценарій коаліції для України зведений практично до нуля. І тепер, хто б не стояв на чолі уряду Німеччини, коаліція, якщо не станеться якихось форс мажорів, так чи інакше буде збалансованою і сприятливою для України", - розповів міністр.

Водночас, Кулеба наголосив на тому, що, хто б не був канцлером Німеччини, він насамперед буде канцлером Німеччини.

Читайте такожУкраїна хоче провести зустріч "нормандської четвірки" до відставки Меркель - ЄрмакВіце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що за результатами консультацій у Німеччині він з'ясував, що позиція щодо України у всіх політичних сил, які потенційно увійдуть до коаліції, однакова та полягає у підтримці її незалежності та суверенітету.

Вибори у Німеччині

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори у ФРН з невеликою перевагою виграла Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яку підтримали 25,7% виборців.

Найближчий суперник СДПН - блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) - заручився підтримкою 24,1% виборців.

Партія "Союз-90/"зелені" отримала 14,8% голосів, Вільна демократична партія (ВДП) - 11,5%, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3%.

Ліву партію підтримали 4,9% виборців, таким чином вона не подолала п'ятивідсотковий бар'єр. Однак ця політична сила зможе сформувати фракцію в парламенті, оскільки три її представника отримали прямі мандати в Берліні та Лейпцигу.

Після закінчення голосування обидва головні претенденти на пост канцлера ФРН - Олаф Шольц і Армін Лашет - заявили про готовність сформувати новий уряд Німеччини.

Жителі Німеччини обрали депутатів 20-го за рахунком Бундестагу. Через кілька тижнів законодавці мають обрати нового канцлера ФРН, який потім сформує уряд.

Автор: Антоніна Доломанжи