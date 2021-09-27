За місця у Бундестазі змагаються 47 партій.

Україна розраховує, що у Бундестазі буде сформована сприятлива для розвитку українсько-німецьких відносин коаліція.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "ТСН. Підсумки тижня".

За його словами, Україна ще до виборів проводила системну роботу з усіма політичними силами ФРН.

"Президент спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Я спілкувався з лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був у Берліні. Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань", - сказав Кулеба.

Читайте такожВибори в Німеччині: з'явилися перші результати екзит-полівВін відзначив, що у Німеччині необхідно проводити довгострокову роботу, щоб досягти позитивних результатів.

"Ім’я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин", - сказав Кулеба.

Вибори до німецького парламенту відбуваються за змішаною системою. За місця у Бундестазі змагаються 47 партій.

У нинішньому складі Бундестагу - 709 депутатів, що є рекордною кількістю. Визначена законом мінімальна кількість мандатів - 598.

Виборчі дільниці під час голосування на виборах до Бундестагу працювали 26 вересня з 8:00 ранку. Загалом близько 60,4 мільйона громадян Німеччини мали право проголосувати на цих виборах, з них приблизно 2,8 мільйона - вперше.

Автор: Людмила Жерновська