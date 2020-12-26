18 грудня місцева прокуратура відкрила справу у зв’язку зі старовинною українською іконою, яку Додік подарував Лаврову.

Посольство України у Боснії та Герцеговині закликає країну повернути Києву стародавню ікону, що була вивезена з окупованого Луганська, а потім подарована російському главі МЗС Сергію Лаврову.

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Про це в коментарі УП повідомив український посол у Хорватії й за сумісництвом у Боснії й Герцеговині Василь Кирилич.

Також дипломати поцікавилися у Сараєво обставинами перевезення пам’ятки. Однак чіткої відповіді українська сторона досі не отримала, що дає підстави вважати переміщення ікони незаконним.

«А якщо зроблено вже перший крок – повернуто ікону до Сараєва (ця інформація офіційно не підтверджена), то треба зробити другий – повернути її Україні», – заявив посол.

Що цьому передувало

18 грудня прокуратура Боснії та Герцеговини відкрила справу у зв’язку зі старовинною українською іконою, яку Додік подарував Лаврову.

Лавров відвідав Сараєво 14 грудня. Тоді ж Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

З ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-річна українська ікона з Луганська.

Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини.

25 грудня посол Боснії в Росії повідомив, що українська ікона повернулась до Боснії.

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Автор: УНІАН