Крім того, з фракції ОПЗЖ хочуть вийти кілька нардепів.

Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату.

Про це заявив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, а також повідомила "Українська правда" в Telegram.

"Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату. Насправді давно вже немає такого депутата Киви, є контужений зрадник Кива. Зараз він боягузливо ховається десь в Іспанії. Але нічого ми після перемоги його знайдемо і будемо судити за всією суворістю закону. Можеш вже сушити сухарі", - написав Гончаренко.

"УП" обмежилася кількома словами: "Кива більше не депутат".

Крім того, Гончаренко повідомив, що з фракції "ОПЗЖ" хочуть вийти кілька нардепів, зокрема Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що колишнього нардепа Ківу заочно заарештували в Україні за підозрою в державній зраді.

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