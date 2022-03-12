10 березня суд обрав Киві запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Державне бюро розслідувань ініціює оголошення народного депутата України Іллі Киви в міжнародний розшук.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі ДБР.

Зазначається, що слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Киви в міжнародний розшук, який найближчим часом буде скеровано до закордонних колег.

"10 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління Державного бюро розслідувань та обрав Киві запобіжний захід у виді тримання під вартою", - мовиться у дописі.

У ДБР нагадали, що Генпрокуратура оголосила Киві підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності.

"За день до вторгнення Росії на територію України Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. Сам Кива зараз перебуває за кордоном. Партія, до якої він належав, - "Опозиційна платформа - За життя", 3 березня виключила його зі своїх лав", - мовиться у дописі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що колишнього нардепа Ківу заочно заарештували в Україні за підозрою в державній зраді.

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