Минулого тижня колишньому народному депутату від ОПЗЖ Іллі Ківі висунули підозру в державній зраді. Але на той момент він вже встиг покинути Україну. Нещодавно у справі Ківи пройшло слухання у Личаківському районному суді міста Львова. В якості запобіжного заходу для колишнього нардепа було обрано утримання під вартою. Тобто потенційного зрадника України заочно заарештували. І якщо він раптом вирішить повернутися, то опиниться за гратами.
"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління Державного бюро розслідувань та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою Киві Іллі Володимировичу, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.2 ст. 436-1 КК України", — сказано на офіційній сторінці Личаківського районного суду на Facebook.
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