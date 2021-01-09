У Держдепі зробили заяву щодо катастрофи літака МАУ рік тому.

Влада Ірану продовжує захищати тих, хто несе відповідальність за збиття українського літака 8 січня 2020 року.

Про це йдеться в заяві секретаря Держдепу США Майка Помпео, оприлюдненій на сайті відомства.

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"Власне розслідування Ірану показало, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) збив літак двома ракетами "земля-повітря". Однак рік потому члени КВІР досі не понесли відповідальності за загибель 176 невинних цивільних пасажирів та екіпажу на борту. Натомість протягом усього цього тривалого розслідування режим продовжував захищати тих, хто несе відповідальність за це в КВІР. Ми з нетерпінням чекаємо дня, коли іранська влада оцінить життя іранського народу з тим самим завзяттям, з яким вона тепер покриває злочини своїх чиновників", - сказав Помпео.

Він висловив співчуття та побажання миру та сили родинам та близьким жертв.

"Американський народ вшановує пам'ять пасажирів та екіпажу рейсу міжнародних авіаліній України "PS752", життя яких було різко і безглуздо забрано рік тому в результаті невиправданого обстрілу в Ірані. США приєднуються до урядів України, Канади, Великобританії, Швеції та Афганістану, віддаючи данину жертвам цієї жорстокої трагедії та закликаючи до справедливості", - додав Помпео.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито іранськими військовими "внаслідок ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

30 грудня іранські ЗМІ інформували, що уряд Ірану доручив виплатити родинам жертв катастрофи літака МАУ компенсації по 150 тис. доларів США або еквівалент у євро.

У повідомленні стверджується, що Іран провів кілька засідань із країнами, громадяни яких загинули внаслідок катастрофи, і в результаті сторони домовились про компенсації сім'ям жертв.

Своєю чергою, в МЗС України наголосили, що розмір компенсацій родичам жертв катастрофи треба спочатку визначити шляхом переговорів.

7 січня 2021 року Рухані заявив, що всі відповідальні за збиття літака постануть перед судом.

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Автор: Андрій Василюк