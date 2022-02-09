Глава МЗС Іспанії наголосив, що ситуація з накопиченням російських військ біля кордону України має вирішуватися за допомогою перемовин.

Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено заявляє, що його країна не постачатиме зброю в Україну, бо нині треба зосереджуватися на діалозі з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хосе Альбарес сказав у Києві на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

На запитання, чи буде Іспанія постачати зброю Україні на прикладі інших країн, щоб засвідчити свою підтримку, Хосе Альбарес відповів: "Звичайно, треба розуміти, що політика як Іспанії, так і Європейського Союзу в цілому (це було підтверджено на останній Раді міністрів закордонних справ країн-членів ЄС) ґрунтується на тому, що ця криза має вирішуватися через діалог та за допомогою тих зусиль, які вже докладаються".

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При цьому він додав, що, у разі необхідності запровадження санкцій, буде здійснена відповідна робота.

"Але зараз - це час дипломатичних зусиль, час переговорів, і треба працювати над цим, а не над якимись гіпотетичними сценаріями, які, можливо, поки що зовсім не відповідають реальності", - вважає міністр.

Нагадаємо, США й ЄС спільно працюють над розробкою жорстких санкцій проти Росії у разі нової агресії. Білий дім підкреслює, що припинення запуску "Північного потоку-2" досі є ефективним інструментом у руках Заходу, який повинен спонукати Москву відмовитися від своїх намірів.

Водночас у Кремлі поставки зброї називають "надзвичайно небезпечними". Це, за словами речника Путіна, "не сприяє зменшенню напруженості" на російсько-українському прикордонні.

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