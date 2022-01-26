Уряд Італії готовий більш активно долучитись до розв’язання ситуації, яка виникла у зв’язку із загостренням на українсько-російському кордоні.

Італія активно братиме участь у посиленні східних рубежів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на тлі нарощення військ Російської Федерації біля кордонів України.

Як повідомляє посольство України в Італії у соціальній мережі Facebook, 26 січня міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні повідомив, що італійський уряд готовий більш активно долучитись до розв’язання ситуації, яка виникла у зв’язку із загостренням на українсько-російському кордоні.

"З огляду на останні події, НАТО вирішило посилити свій східний фланг й Італія братиме у цьому процесі активну роль", - повідомив міністр.

Зокрема, Гуеріні відзначив, що сучасними італійськими літаками було посилено авіаційну базу НАТО в Румунії, яка знаходиться майже на кордоні з Україною.

Крім цього, міністр зазначив, що командуванням НАТО підготовлено спеціальний план на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні за участю італійських військовослужбовців, й у разі, якщо найближчим часом криза не завершиться, Італія готова направити відповідні додаткові сили у східно-європейський регіон.

При цьому міністр зауважив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, а відтак пріоритетом залишається конструктивний діалог. "При цьому наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки", - зазначив Гуеріні.

Читайте такожСША в рамках військової допомоги надіслали Україні JavelinЯк повідомляв УНІАН, 24 січня стало відомо, що країни-члени НАТО приводять сили у режим бойової готовності та надсилають додаткові кораблі і реактивні винищувачі з метою посилення сил на східному рубежі Альянсу в Європі, оскільки Росія продовжує воєнне нарощення в Україні і біля її кордонів.

У 2014 році після анексії Росією Криму і початку війни на Донбасі в НАТО вирішили створити і розмістити чотири батальйони на східних рубежах Альянсу в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Також наразі в НАТО вивчають можливість створення бойових груп у південно-східній частині Альянсу, зокрема у Болгарії, Румунії та Туреччині.

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